Тело, двигаясь равнозамедленно, проходит за вторую секунду движения путь на 5м меньший чем за первую секенду. чему равен модуль ускорения тела?

Модуль ускорения равен отношению приращения скорости ко времени a=deltav/deltat=(x1/t1-(x1-5)/t2)*1/deltat, здесь x1 - расстояние, пройденное за первую секунду, t1 и t2 - интервалы по 1 секунде. После преобразований имеем (x1-x1+5)/deltat=5/deltat. Deltat=1. Поэтому модуль ускорения равен 5 м/c^2.