Тело, двигаясь равнозамедленно, проходит за вторую секунду движения путь на 5м меньший чем за первую секенду. чему равен модуль ускорения тела?
Тело, двигаясь равнозамедленно, проходит за вторую секунду движения путь на 5м меньший чем за первую секенду. чему равен модуль ускорения тела?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Модуль ускорения равен отношению приращения скорости ко времени a=deltav/deltat=(x1/t1-(x1-5)/t2)*1/deltat, здесь x1 - расстояние, пройденное за первую секунду, t1 и t2 - интервалы по 1 секунде. После преобразований имеем (x1-x1+5)/deltat=5/deltat. Deltat=1. Поэтому модуль ускорения равен 5 м/c^2.