Тело движется вдоль оси равноускоренно с начальной скоростью v0. В конце четвертой секунды движения тела v=3v0. За это время тело прошло путь 32 м. Определить ускорение тела.
Тело движется вдоль оси равноускоренно с начальной скоростью v0. В конце четвертой секунды движения тела v=3v0. За это время тело прошло путь 32 м. Определить ускорение тела.
Ответ(ы):
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Ускорение=(v-v0)/t a=2v0/t s=v0t+at^2/2 a=2(s-v0t)/t^2 Приравниваем а 2v0/t=2(s-vot)/t^2 Сокращаем v0=(s-v0t)/t v0t=s-v0t v0=s/2t v0=4 a=4