Тело движется вдоль оси ОХ, направление начальной скорости и ускорения совпадают с положительным направление оси, а их модули равны 5 М/с и 3м/² . Определите скорость через 6 с от начала отчета времени

Физика

Тело движется вдоль оси ОХ, направление начальной скорости и ускорения совпадают с положительным направление оси, а их модули равны 5 М/с и 3м/² . Определите скорость через 6 с от начала отчета времени

Автор: Гость