Тело движется вдоль оси ОХ, направление начальной скорости и ускорения совпадают с положительным направление оси, а их модули равны 5 М/с и 3м/² . Определите скорость через 6 с от начала отчета времени
Физика
Тело движется вдоль оси ОХ, направление начальной скорости и ускорения совпадают с положительным направление оси, а их модули равны 5 М/с и 3м/² . Определите скорость через 6 с от начала отчета времени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V = V₀ + a*t V = 5 + 6*3 = 23 ( м/с )
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