тело естественного или искусственного происхождения, обращающееся вокруг планеты.?

Спутники Планет тела естественного или искусственного происхождения,обращающиеся вокруг планет. Естественные спутники имеют: Земля (Луна),Марс (Фобос и Деймос), Юпитер (Амальтея, Ио, Европа, Ганимед, Каллисто,Леда, Гималия, Лиситея, Элара, Ананке, Карме, Тасифе, Синопе и др.),Сатурн (Янус, Мимас, Энцелад, Тефия, Диона, Рея, Титан, Гиперион, Япет,Феба и др.), Уран (Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания, Оберон и др.),Нептун (Тритон, Нереида), Плутон (Харон).