Тело массой 200 г движется вдоль оси Ох, при этом его координата изменяется во времени в соответствии с формулой x(t)=10+5t-3t*t (все величины выражены в СИ). Найдите формулу выражающюю ...
Тело массой 200 г движется вдоль оси Ох, при этом его координата изменяется во времени в соответствии с формулой x(t)=10+5t-3t*t (все величины выражены в СИ). Найдите формулу выражающюю перемещение тела S(t).
Ответ(ы):
Ответил Гость:
x(t)=10+5t-3t*t s(t) -? Так как х(t)=х0+s(t), то s(t)=x-x0, x0=10 м, s(t)=5t-3t