Тело мас­сой 200 г дви­жет­ся вдоль оси Ох, при этом его ко­ор­ди­на­та из­ме­ня­ет­ся во вре­ме­ни в со­от­вет­ствии с фор­му­лой x(t)=10+5t-3t*t (все ве­ли­чи­ны вы­ра­же­ны в СИ). Найдите формулу выражающюю пе­ре­ме­ще­ние тела S(t).