Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 5 м. Найдите его кинетическую энергию, в м??мент падения на землю. ( g= 10м/ с в квадрате) Помогите и объясните прошу я очень на вас надеюсь!!

Физика

Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 5 м. Найдите его кинетическую энергию, в м??мент падения на землю. ( g= 10м/ с в квадрате) Помогите и объясните прошу я очень на вас надеюсь!!

Автор: Гость