Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 5 м. Найдите его кинетическую энергию, в м??мент падения на землю. ( g= 10м/ с в квадрате) Помогите и объясните прошу я очень на вас надеюсь!!
Физика
Тело массой 2 кг свободно падает с высоты 5 м. Найдите его кинетическую энергию, в м??мент падения на землю. ( g= 10м/ с в квадрате) Помогите и объясните прошу я очень на вас надеюсь!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Закон сохранения энергии Епотенциальная=Екинетическая mgh=1/2 m v^2 m=2 g=10 h=5 Eпотенциальная = mgh = 100 Дж Значит Екинетическая = 100 Дж
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