Тело некоторой массы скатывается с вершины наклонной плоскости, попадает на горизонтальную поверхность и проходит по ней до остановки 5 метров. Коэффициент трения между телом и горизонтальной плоскостью равен 0,2. С ...
Тело некоторой массы скатывается с вершины наклонной плоскости, попадает на горизонтальную поверхность и проходит по ней до остановки 5 метров. Коэффициент трения между телом и горизонтальной плоскостью равен 0,2. С какой высоты (в метрах) скатывается тело?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Mgh = (m/2)*(v^2) = (k*mg)*s, mgh = (k*mg)*s, k = 0,2; g = 9,8 м/с^2; s = 5 м, h = k*s = 0,2*5 м = 1 метр.