Тело некоторой массы скатывается с вершины наклонной плоскости, попадает на горизонтальную поверхность и проходит по ней до остановки 5 метров. Коэффициент трения между телом и горизонтальной плоскостью равен 0,2. С какой высоты (в метрах) скатывается тело?