Тело переместилось из точки М(4;3) в точку N(7;7). найдите модуль перемещения данного тела.
Литература
Тело переместилось из точки М(4;3) в точку N(7;7). найдите модуль перемещения данного тела.
Ответ(ы):
Гость:
Sx = 7-4=3 Sy = 7-3=4 S = √(Sx^2 +Sy^2) = √9+16= √25 = 5 Ответ: 5м
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