Тело подбросили вверх со скоростью 2м/с . какой потенциальной и кинетической энергией будет обладать тело

Физика
Тело подбросили вверх со скоростью 2м/с . какой потенциальной и кинетической энергией будет обладать тело
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ek=mV^2/2 Кинетическая энергия полностью перейдет в потенциальную в верхней точке
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