Тело с начальной скоростью 5м/с поднялось с земли на высоту 20 м и упало на землю. Ма??са тела = 10 кг. С какой скоростью тело упадет на землю

Гость: Гость:

Нам вообще не важно как оно там поднималось. Мы знаем что оно поднялось на 20 метров, теперь нужно определить с какой скоростью оно упадёт. Для этого даже масса не нужна. потенциальная энергия в высшей точке равна кинетической энергии перед ударом о землю mgh=mv^2/2 как видите массы сокращаются, отсюда v= sqrt(2gh), где sqrt- корень квадратный из "()". таким образом v равна 20 м/с.