Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тело?

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Тело сброшенное вниз с некоторой высоты совершает свободное падение. Через какое время его скорость достигнет 40 м/с? С какой высоты сброшен но тело?

Автор: Гость