Тело в 100кг на луне весит 16кг.Сколько бы весил на луне второй космический корабль весом в 4600кг?

Математика

Тело в 100кг на луне весит 16кг.Сколько бы весил на луне второй космический корабль весом в 4600кг?

Автор: Гость