Тело в 100кг на луне весит 16кг.Сколько бы весил на луне второй космический корабль весом в 4600кг?

Математика
Тело в 100кг на луне весит 16кг.Сколько бы весил на луне второй космический корабль весом в 4600кг?
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