Тело,двигаясь прямолинейно равноускоренно ,за первые 5с прошло 7,5 м.Найдите ускорение тела, если его начальная скорость была равна нулю.

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Тело,двигаясь прямолинейно равноускоренно ,за первые 5с прошло 7,5 м.Найдите ускорение тела, если его начальная скорость была равна нулю.

Автор: Гость