Тема 4. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Решите уравнение: а) х/2х+3=1/х б) 2х+5/х^2+x - 2/x = 3x/x+1 Решите уравнения с методом введения новой переменной: а) 4x^4 - 17x^2 + 4 = 0 б) (x^2 - 2x)^2 + (x^2 - 2x)...

Математика

Тема 4. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Решите уравнение: а) х/2х+3=1/х б) 2х+5/х^2+x - 2/x = 3x/x+1 Решите уравнения с методом введения новой переменной: а) 4x^4 - 17x^2 + 4 = 0 б) (x^2 - 2x)^2 + (x^2 - 2x)=12 (не обязательно)

Автор: Гость