Тема 4. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Решите уравнение: а) х/2х+3=1/х б) 2х+5/х^2+x - 2/x = 3x/x+1 Решите уравнения с методом введения новой переменной: а) 4x^4 - 17x^2 + 4 = 0 б) (x^2 - 2x)^2 + (x^2 - 2x)...

Математика
Тема 4. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Решите уравнение: а) х/2х+3=1/х б) 2х+5/х^2+x - 2/x = 3x/x+1 Решите уравнения с методом введения новой переменной: а) 4x^4 - 17x^2 + 4 = 0 б) (x^2 - 2x)^2 + (x^2 - 2x)=12 (не обязательно)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) 4x^4 - 17x^2 + 4 = 0 х^4=t^2 4t^2-17t+4=0 D=17^2-4•4•4=225 t1=17-15/8=1/4 t2=17+15/8=4
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