Тема 6. Что человек чувствует, о чем размышляет Вариант 1. А 1. Осознаваемая челов??ком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития личности: 1. Инстинкт 2. Потребность 3. Деятельность 4. Результат А...

Обществознание

Тема 6. Что человек чувствует, о чем размышляет Вариант 1. А 1. Осознаваемая челов??ком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и развития личности: 1. Инстинкт 2. Потребность 3. Деятельность 4. Результат А 2. Общение с друзьями является для человека: 1. Биологической потребностью 2. Духовной потребностью 3.Интеллектуальной потребностью 4. Социальной потребностью А 3. Высказывание, содержащее определенную мысль: 1. Суждение 2. Вывод 3. Умозаключение 4. Потребность А 4. Духовный мир – это: А. внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств. Б. мир, окружающий человека, различные события, происходящие вокруг него. 1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верно и А, и Б. 4. Оба ответа неверны. А 5. Верно ли, что: А. эмоции всегда направлены на какой-то предмет. Б. чувства определяют настроение человека в тот или иной момент. 1. Верно только А 2. Верно только Б 3. Верно и А, и Б. 4. Оба ответа неверны. В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «эмоции». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1. Радость 2. Грусть 3. Волнение 4. Познание 5. Спокойствие

Автор: Гость