ТЕМА 6. Портрет Изображение человека в культуре разных времен Работа 7 1- — это изображение Ш видов природы Ш 6) города зданий мостов и пр П человека фиги Группы людей 2. Стремление передать портретное сходство в туром изображе...
Технология
ТЕМА 6. Портрет Изображение человека в культуре разных времен Работа 7 1- — это изображение Ш видов природы Ш 6) города зданий мостов и пр П человека фиги Группы людей 2. Стремление передать портретное сходство в туром изображении человека дабы душа умершего смогла найти свое вместилище — это особенность пор треста › Ш Рима Ш 6) Египта Ш Греции * 2,5. 3. Портрет с изображением простого человека предана наученный для небольших помещений парадный 6) камерный 4. К каким видам портрета относятся данные произведет Установите соответствие 4 о ч [75 ‹ . “ ' к р - 1) автопортрет 2) парный портрет . 3) парадный портрет ни Ответ - 1
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2.Египет 3.камерный 4.А1,Б2,В3
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