тема для доклада 2 класс животные африки

Африка - жаркое место. Как и во всех уголках земли, в Африке тоже имеются животные. Мне бы хотелось рассказать о них. Африканский слон — самое крупное и тяжелое сухопутное животное на земле. У него огромные, похожие на паруса уши, ноги как толстые бревна, огромные бивни и длинный хобот, который сформировался из носа и верхней губы.На конце хобота — ноздри и два гибких чувствительных отростка, а под хоботом — рот и треугольная нижняя губа. Хоботом слон прекрасно чувствует запахи, срывает с деревьев листья, щиплет траву. В жару слоны набирают хоботом воду и устраивают себе «душ». Стада слонов величаво шествуют по саванне. Возглавляют их опытные вожаки. Если кто-нибудь из слонов попадет в беду — провалится в яму или получит ранение, — то сородичи сразу протянут ему крепкий и надежный хобот. А вообще-то слон так силен и громаден, что не боится ни львов, ни леопардов, ни «железных» объятий громадного питона. Окапи — одно из интереснейших и уникальных млекопитающих тропического леса. Ученые обнаружили его в начале XX века. Ростом окапи с осла, У него тонкая, шелковистая шерстка, а на ногах, как у зебры, белые и черные полосы. Окапи родня жирафу, хотя у него и нет такой длинной шеи. Ест он листья кустарников и деревьев, срывая их тонким, длинным языком.