Тема и идея сказки о жабе и розе
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Тема и идея сказки о жабе и розе
Ответ(ы):
Гость:
О том что жаба была некрасивой и противной, а роза была очень красивой. Однажды жаба услышала что все цветы наговаривали на розу, мол она плохая. И она заступилась за розу, так роза и лягушка стали друзьями. Благодаря розе, лягушка поверила в себя и стала увереннее
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