Тема и идея сказки о жабе и розе

Гость: Гость:

О том что жаба была некрасивой и противной, а роза была очень красивой. Однажды жаба услышала что все цветы наговаривали на розу, мол она плохая. И она заступилась за розу, так роза и лягушка стали друзьями. Благодаря розе, лягушка поверила в себя и стала увереннее