Тема и основная мысль произведения текста " Болтливая птичка". Очень очень срочно!!!!!!!!!!! Зарание ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!

Литература
Тема и основная мысль произведения текста " Болтливая птичка". Очень очень срочно!!!!!!!!!!! Зарание ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
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Гость:
ну как
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