Тема и основная мысль произведения текста " Болтливая птичка". Очень очень срочно!!!!!!!!!!! Зарание ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!

Литература

Тема и основная мысль произведения текста " Болтливая птичка". Очень очень срочно!!!!!!!!!!! Зарание ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!

Автор: Гость