Тема идея художные засобы Тополя
Разное
Тема идея художные засобы Тополя
Ответ(ы):
Гость:
Головна думка: справжнє кохання одне і його іншим не замінити. Тема: Розповідь про те як дівчина не дочикалася свого козака. Ідея. Возвеличення вірності і надії. художні засоби: епітети порівняння
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Помогите пожалуйста написать небольшой рассказ о том ка какого жить далеко от семьи или легко ли жить вдали от семьи !! Пожалуйста прошу помогите ...
Разное
Разное
1.Три точки К М Р лежат на одной прямой. Известно, что КР=19 см, РМ=27 см. Какой может быть длина отрезка КМ? 2.Сумма вертикальных углов АОС и МОВ,...
Разное