Тема: - "Как выбрать в сложную минуту между честью и бесчестьем?" помогите пожалуйс??а написать тезис и комментарий

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Но как выбрать в сложную минуту между честью и бесчестием? Я считаю, что на этот выбор влияют многие факторы: воспитание, окружающие люди, но более чем это все на выбор человека влияет сам человек, его моральные принципы, его совесть, его достоинство. Идти путем чести очень просто, если ты готов пренебречь своим благом ради блага других, готов отдать свою жизнь ради правды и справедливости. В нашей жизни нередко возникают ситуации, в которых нужно сделать выбор между честью и бесчестием. Такой выбор предстаёт и перед героями многих литературных произведений. Так, например...