Тема:Мастера печатных дел. Помогите дать ответ на вопросы 6,3. 6) Название мастеров-создателей первой русской печатной книги букв:14 должно быть. 3)Фамилия изобретателя книгопечатания букв:9 должно быть. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

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Тема:Мастера печатных дел. Помогите дать ответ на вопросы 6,3. 6) Название мастеров-создателей первой русской печатной книги букв:14 должно быть. 3)Фамилия изобретателя книгопечатания букв:9 должно быть. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6) первопечатники 3) Гутенберг и Федоров
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