Тема: Отношения. Отношение количество красных карандашей в коробке к количеству синих равно 5:3. Какое из следующих отношений означает отношение количество синих карандашей к количеству красных? Кто поможет за ран...
Тема: Отношения. Отношение количество красных карандашей в коробке к количеству синих равно 5:3. Какое из следующих отношений означает отношение количество синих карандашей к количеству красных? Кто поможет за ранние СПАСИБО!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Если отношение К : С = 5 : 3 = 1 2/3 = 1,6666 Обратное отношение = 1 : 1 2/3 = 3 : 5 С : К = 3 : 5 = 0,6 - ОТВЕТ