Тема сочинения:1.«Восточно-Прусская операция – одна из самых жестоких и щедрых славой битв Великой войны» 2.Их имена названы. Память о героях Восточ но-Прусской операции 1945 года в названиях городов и улиц. 3.За...

Могу только так сказать там в зоопарке Кенигсберском ( сейчас Калининградский ) элитные бойцы СС укрепились и держались до последнего, даже в пещере медведя пулемет разместили что бы принять последний бой сдаваться не собирались. Всего при штурме погибло 1200 гвардейцев, остальные это иные подразделения РККА. При штурме Кенигсберга использовали тактику групп от 10 до 30 человек, штурмовики гвардейцы были вооруженны гранатами и огнеметами что бы выбивать и выжигать немцев из позиций, тяжелей всего далась переправа с Юга к центру города потому что простреливалась со всех сторон снайперами. Для штурма были выбраны самые крепкие и безжалостные бойцы советских войск, что бы убить побольше немцев.