ТЕМА СОКРОЩЕНИЕ ДРОЕЙ В школьном хоре 60 человек,27 из них - мальчики.Какую часть числа всех участников хора составляют девочки? ПОМОГИТЕ С Д/З ДАМ 32 БАЛЛОВ
Математика
ТЕМА СОКРОЩЕНИЕ ДРОЕЙ В школьном хоре 60 человек,27 из них - мальчики.Какую часть числа всех участников хора составляют девочки? ПОМОГИТЕ С Д/З ДАМ 32 БАЛЛОВ
Ответ(ы):
Гость:
60 - 27 = 33 девочек в хоре 33/60 = 11/20 - часть девочек в хоре
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