ТЕМА СОКРОЩЕНИЕ ДРОЕЙ В школьном хоре 60 человек,27 из них - мальчики.Какую часть числа всех участников хора составляют девочки? ПОМОГИТЕ С Д/З ДАМ 32 БАЛЛОВ

Математика

ТЕМА СОКРОЩЕНИЕ ДРОЕЙ В школьном хоре 60 человек,27 из них - мальчики.Какую часть числа всех участников хора составляют девочки? ПОМОГИТЕ С Д/З ДАМ 32 БАЛЛОВ

Автор: Гость