Тема : способи творення дієслів завдання: Визначне спосіб творення дієслів 1 розкаже 2 подвоїш 3 приховувати 4 товстієш 5 браталися 6 червоніє 7 якає даю 20 балів швидко !!!!!!
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Тема : способи творення дієслів завдання: Визначне спосіб творення дієслів 1 розкаже 2 подвоїш 3 приховувати 4 товстієш 5 браталися 6 червоніє 7 якає даю 20 балів швидко !!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. префіксальни 2. - 3. префіксально-суфіксальний 4. суфіксальний 5. суфіксальний 6.суфіксальний 7. - Відповіді можуть бути і неправильні. Але в них я впевнена
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