Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Тема твору Фірман султана
Тема твору Фірман султана
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Тема твору "Фірман султана" це розповідь про боротьбу вільних народів проти загарбників.
Похожие вопросы
Обозначь начало и конец предложения в тексте. Вы любите бродить по лесу осенью идите по лесной тропинке и приглядывайтесь под кустами и деревьями п...
(1/25)^x+2=5^x+5 найдите корень уравнения
Прочитайте текст о правителях России в 1740-1760-х гг. и найдите в нем четыре ошибки. Исправьте их в тексте. Царствование Екатерины I продлилось ...
В некотором процессе внутренняя энергия газа увеличилась на 500 дж, а внешние силы совершили над газом работу равную 300 дж. чему равна сообщенная ...
На даче растёт 3 ореховых дерева,на каждом дереве по 150 орехов,спилили 1 дерево.Сколько осталось орехов на деревьях
Помогите плиззз решить (( Ротор четырехполюсной машины переменного тока делает 300 об/мин. Определить период и частоту колебания тока ...
Объём прямоугольного параллелепипеда , в основании которого лежит квадрат, равен 16 см. У второго прямоугольного параллелепипеда , в основании кото...
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный поезда. Они встретились через 13 часов. Определи расстояние между г...
(√3+√2)в квадрате.....Упростить выражение
Сравните дроби: д)9/8 и 1 1/8 е)1 8/20 и 1 2/9 ж)5/9и 9/5 з)12/11 и 11/12
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск