Температурный коэффициент реакции равен Y.Как изменится скорость реакции при изменении температуры от T1 до T2 - Y=4;T1=0;T2=50

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Температурный коэффициент реакции равен Y.Как изменится скорость реакции при изменении температуры от T1 до T2 - Y=4;T1=0;T2=50

Автор: Гость