Тендеуды шешындер 29х-15х+16=100
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Тендеуды шешындер 29х-15х+16=100
Ответ(ы):
Гость:
14х+16=100, 14х=100-16, 14х=84, х=84:14,х=6, проверка: 29*6-15*6+16=100,174-90+16=100, 100=100.
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