Тени вечера сгущаются, Воздух влажен и душист, И росою умывается На деревьях каждый лист. (С. Дрожжин.) Уж тает снег, бегут ручьи, В окно повеяло весною... Засвищут скоро соловьи, И лес оденется листвою. (А. Плещеев.) ...

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Тени вечера сгущаются, Воздух влажен и душист, И росою умывается На деревьях каждый лист. (С. Дрожжин.) Уж тает снег, бегут ручьи, В окно повеяло весною... Засвищут скоро соловьи, И лес оденется листвою. (А. Плещеев.) Тут есть частицы? Какие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут есть вроде только одна частица УЖ, во втором стихотворении
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