Теперь я вижу, что ты, Гусеница, никогда не будешь летать. Выписать грамм.основу,н??чинающуюся с союза "что"

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Теперь я вижу, что ты, Гусеница, никогда не будешь летать. Выписать грамм.основу,н??чинающуюся с союза "что"

Автор: Гость