Теперь помогите решить нормальное решение задачи: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Математика
Теперь помогите решить нормальное решение задачи: В детский сад привезли 3 ящика фруктов по 8 кг в каждом. Часть фруктов за завтраком съели, и тогда осталось 15 кг. Сколько килограммов фруктов съели за завтраком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*8=24, это был всего 24-15=9 кг осталось
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