Теплицы с одним квадратным метрам снимают 30 килограммов огурцов Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице на двух грядках прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр каждая

Математика
Теплицы с одним квадратным метрам снимают 30 килограммов огурцов Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице на двух грядках прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр каждая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо найти площадь двух грядок 10×1×2=20 метров кв 20×30=600 кг огурцов снимут с двух грядок
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