Теплицы с одним квадратным метрам снимают 30 килограммов огурцов Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице на двух грядках прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр каждая

Математика

Теплицы с одним квадратным метрам снимают 30 килограммов огурцов Сколько килограммов огурцов при такой урожайности можно вырастить в теплице на двух грядках прямоугольной формы длиной 10 метров и шириной 1 метр каждая

Автор: Гость