Теплохід від херсона до київа іде 4 доби а від київа до херсона на 1 добу менше Скільки годин їде теплохід від херсона до київа

Литература

Теплохід від херсона до київа іде 4 доби а від київа до херсона на 1 добу менше Скільки годин їде теплохід від херсона до київа

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