Теплохід від херсона до київа іде 4 доби а від київа до херсона на 1 добу менше Скільки годин їде теплохід від херсона до київа
Литература
Теплохід від херсона до київа іде 4 доби а від київа до херсона на 1 добу менше Скільки годин їде теплохід від херсона до київа
Ответ(ы):
Гость:
4 доби-96 годин.їхав від Херсона до Києва.
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