Теплоход и катер вышли одновременно навстречу друг другу из двух портов расстояние между которыми 300 км скорость катера 40 километров в час узнать ск орость теплохода если он встретился с катером через 3 часа
Теплоход и катер вышли одновременно навстречу друг другу из двух портов расстояние между которыми 300 км скорость катера 40 километров в час узнать ск орость теплохода если он встретился с катером через 3 часа
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Решение. 1)40*3=120(км.)-расстояние катера пройденное за 3 часа. 2)300-120=180(км.)-проехал теплоход за 3 часа. 3)180:3=60(км./час.)-скорость теплохода. Ответ: скорость теплохода - 60 км./ час.