Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 320 км и после стоянки возвращается в пункт отправления . Найдите скорость течения если скорость теплохода в неподвижной воде равна 18 км в час, стоянка длится 5 часа а в пункт отправления теплоход возвращается ровно через 41 часов после отплытия. Ответ выразить в км в час.