Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 320 км и после стоянки возвращается в пункт отправления . Найдите скорость течения если скорость теплохода в неподвижной воде равна 18 км в час, стоянка длится 5...
Теплоход проходит по течению реки до пункта назначения 320 км и после стоянки возвращается в пункт отправления . Найдите скорость течения если скорость теплохода в неподвижной воде равна 18 км в час, стоянка длится 5 часа а в пункт отправления теплоход возвращается ровно через 41 часов после отплытия. Ответ выразить в км в час.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Хкм/ч-скорость течения 18+хкм/ч-скорость по течению,320/(18+х)ч-время 18-хкм/ч-скорость против течения,320/(18-х)ч-время время движения 41-5=36 320/(18+х)+320/(18-х)=36 320(18-х+18+х)-36(324-х)=0 320*36-324*36+36х=0 х+320-324=0 х=4 х=-2 не удов усл х=2км/ч-скорость течения