теплоход за два дня прошел 350 км. В первый день он был в пути 8 ч, а во второй - 6ч. Какое расстояние он прошел в каждый из дней, если шел с одинаков ой скоростью?
теплоход за два дня прошел 350 км. В первый день он был в пути 8 ч, а во второй - 6ч. Какое расстояние он прошел в каждый из дней, если шел с одинаков ой скоростью?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
8+6=14 ч-время движения 350:14=25 кмч-скорость движения 8*25=200 км-расстояние, пройденное в 1 день 6*25=150 км-расстояние, пройденное во 2 день ответ: в 1 день теплоход прошел 200 км, во 2 день-150 км