теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?

Математика
теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - часть пути в третьи сутки. Всего теплоход прошёл за 3 суток - 1 (единицу), тогда 3/10 + 9/20 + x = 1 x = 1 - 3/10 - 9/20  x = 5/20 или 1/4 Ответ: 1/4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько краски пойдет на окраску стены длиной 7 м и высотой 5 м если на окраску 1 м т??ебуется 250 г краски
Ответить
Математика
3 пожалуйста.. Умоляю!!
Ответить
Математика
Вставь пропущеный знак действия * + - : 205*84+296=156*99 _ 2075
Ответить
Математика
Решите уравнение: 1)(13, 4-у)*4, 3-20, 05=78, 05+6,7у
Ответить
Русский язык
В чем заключается опасность бактерий
Ответить