теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?

Математика

теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?

Автор: Гость