теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?
Математика
теплоход был в пути 3 суток.В 1 день он прошел 3/10 всего пути.Во 2день 9/20всего пути.Ка??ую часть пути теплоход прошел в третьи сутки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть x - часть пути в третьи сутки. Всего теплоход прошёл за 3 суток - 1 (единицу), тогда 3/10 + 9/20 + x = 1 x = 1 - 3/10 - 9/20 x = 5/20 или 1/4 Ответ: 1/4
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