Теплоход, двигались со скоростью 30 км/ч, прошел путь между пристанями за 4 ч . На обратном пути он прошел то же расстояние за 5 ч. С какой скоростью шел теплоход на обратном пути?
Математика
Теплоход, двигались со скоростью 30 км/ч, прошел путь между пристанями за 4 ч . На обратном пути он прошел то же расстояние за 5 ч. С какой скоростью шел теплоход на обратном пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*4=120 120/5=24км/ч
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