Теплоход, двигались со скоростью 30 км/ч, прошел путь между пристанями за 4 ч . На обратном пути он прошел то же расстояние за 5 ч. С какой скоростью шел теплоход на обратном пути?

Математика

Теплоход, двигались со скоростью 30 км/ч, прошел путь между пристанями за 4 ч . На обратном пути он прошел то же расстояние за 5 ч. С какой скоростью шел теплоход на обратном пути?

Автор: Гость