Теплоход и катер отправились одновременно от одной пристани а одном напралении,ч??рез 3 часа катер обогнал теплоходна 75км,с какой средней скоростью двигался теплоход нсли теплоход если катер двигался со скоростью45км/ч
Математика
Теплоход и катер отправились одновременно от одной пристани а одном напралении,ч??рез 3 часа катер обогнал теплоходна 75км,с какой средней скоростью двигался теплоход нсли теплоход если катер двигался со скоростью45км/ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75:3=25 км/ч скорость катера больше на 25км 45-25=20 км/ч скорость теплохода Ответ:20 км/ч средняя скорость теплохода
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