Теплоход и катер отправились одновременно от одной пристани а одном напралении,ч??рез 3 часа катер обогнал теплоходна 75км,с какой средней скоростью двигался теплоход нсли теплоход если катер двигался со скоростью45км/ч

Математика

Теплоход и катер отправились одновременно от одной пристани а одном напралении,ч??рез 3 часа катер обогнал теплоходна 75км,с какой средней скоростью двигался теплоход нсли теплоход если катер двигался со скоростью45км/ч

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