Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 по течению реки.Какой путь прошел теплоход е??ли его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения 1,8 км/я
Литература
Теплоход плыл 4,5 ч против течения и 0,8 по течению реки.Какой путь прошел теплоход е??ли его скорость против течения равна 24,6 км/ч, а скорость течения 1,8 км/я
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24,6км он проехал у меня за эту задачу 5
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