Теплоход плыл по реке 6 ч со скоростью 28 км ч и 8 с по озеру по скоростью 22 км ч.Какой путь по реке или по озеру был длинее и на сколько километров?

Математика
Теплоход плыл по реке 6 ч со скоростью 28 км ч и 8 с по озеру по скоростью 22 км ч.Какой путь по реке или по озеру был длинее и на сколько километров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)28•6=56(км)-плыл теплоход по реке 2)22•8=176(км)-плыл теплоход по озеру 3)176-56=120(км) Ответ:Длиннее был путь по озеру на 120 километров.
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