Теплоход плыл по реке 6 ч со скоростью 28 км ч и 8 с по озеру по скоростью 22 км ч.Какой путь по реке или по озеру был длинее и на сколько километров?

Математика

Теплоход плыл по реке 6 ч со скоростью 28 км ч и 8 с по озеру по скоростью 22 км ч.Какой путь по реке или по озеру был длинее и на сколько километров?

Автор: Гость