Теплоход проходит 48 км по течению реки за 3 часа , а плот - за 24 часа . какова скорост?? теплохода при движении по озеру ?подробно с рисунком )
Математика
Теплоход проходит 48 км по течению реки за 3 часа , а плот - за 24 часа . какова скорост?? теплохода при движении по озеру ?подробно с рисунком )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВСПОМИНАЕМ основную формулу движения - S = V*t. Обозначим - V1- теплоход, V2 -река. 1) Скорость по течению - сумма скоростей. Vпо = V1+V2= S/tпо = 48/3 = 16 км/ч - скорость по течению. 2) Скорость течения V2 = 48 :24 = 2 км/ч - скорость течения. 3) Собственная скорость теплохода (без реки) V1 = Vпо - V2 = 16-2= 14 км/ч -скорость теплохода - ОТВЕТ.
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Математика