Теплоход проходит 48 км по течению реки за 3 часа , а плот - за 24 часа . какова скорост?? теплохода при движении по озеру ?подробно с рисунком )

Математика

Теплоход проходит 48 км по течению реки за 3 часа , а плот - за 24 часа . какова скорост?? теплохода при движении по озеру ?подробно с рисунком )

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