Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 ч а по оз??ру - за5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобв преодолеть расстояние межу тэтими двумя городами
Математика
Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 ч а по оз??ру - за5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобв преодолеть расстояние межу тэтими двумя городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9 (ч.)Ответ:ему потребуется 9 часов на то что бы переплыть все это!
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