Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 ч а по оз??ру - за5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобв преодолеть расстояние межу тэтими двумя городами

Математика

Теплоход проплывает расстояние между двумя городами по течению реки за 4 ч а по оз??ру - за5 ч. сколько времени потребуется плоту , чтобв преодолеть расстояние межу тэтими двумя городами

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