Теплоход прошел 70 километров по реке за 2 часа и 90 километров по озеру 3 часа с како?? средней скоростью теплоход прошел весь путь

Математика
Теплоход прошел 70 километров по реке за 2 часа и 90 километров по озеру 3 часа с како?? средней скоростью теплоход прошел весь путь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cкорость по реке :  70/2= 35(км/ч) Скорость по озеру :  90 / 3 = 30 (км/ч) Средняя скорость:  (35+30)/ 2 =65/2=32,5 (км/ч)
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