Теплоход прошел 70 километров по реке за 2 часа и 90 километров по озеру 3 часа с како?? средней скоростью теплоход прошел весь путь

Математика

Теплоход прошел 70 километров по реке за 2 часа и 90 километров по озеру 3 часа с како?? средней скоростью теплоход прошел весь путь

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