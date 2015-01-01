Теплоход рассчитан на 640 пассажиров и 20 членов команды.В спасательную шлюпку поме??ается 45 человек. Сколько шлюпок должно быть на корабле,чтобы в случае необходимости их на всех хватило?
Математика
Теплоход рассчитан на 640 пассажиров и 20 членов команды.В спасательную шлюпку поме??ается 45 человек. Сколько шлюпок должно быть на корабле,чтобы в случае необходимости их на всех хватило?
Ответ(ы):
Гость:
640 + 20 = 660 (человек на теплоходе) 660:45=14 30/45=14 2/3 шлюпки займут 660 человек, значит теплоходу необходимо иметь на борту 15 спасательных шлюпок
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