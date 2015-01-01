Теплоход рассчитан на 640 пассажиров и 20 членов команды.В спасательную шлюпку поме??ается 45 человек. Сколько шлюпок должно быть на корабле,чтобы в случае необходимости их на всех хватило?

Математика

Теплоход рассчитан на 640 пассажиров и 20 членов команды.В спасательную шлюпку поме??ается 45 человек. Сколько шлюпок должно быть на корабле,чтобы в случае необходимости их на всех хватило?

Автор: Гость