Теплоход шел 1,5 часа со скоростью 42,3 километров в час и 2 часа со скоростью 39,4 километров час Какое расстояние преодолел теплоход в течение всего времени движения?

Математика

Теплоход шел 1,5 часа со скоростью 42,3 километров в час и 2 часа со скоростью 39,4 километров час Какое расстояние преодолел теплоход в течение всего времени движения?

Автор: Гость