Теплоход шел 1,5 часа со скоростью 42,3 километров в час и 2 часа со скоростью 39,4 километров час Какое расстояние преодолел теплоход в течение всего времени движения?
Математика
Теплоход шел 1,5 часа со скоростью 42,3 километров в час и 2 часа со скоростью 39,4 километров час Какое расстояние преодолел теплоход в течение всего времени движения?
Ответ(ы) на вопрос:
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42,3X1.5=63.45 39.4X2=78.8 63.45+78.8=142.25
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