Теплоход за 6 часов прошел 180км. на сколько нужно увеличить скорость теплохода, чтобы он прошел это расстояние за 4 часа?
Математика
Теплоход за 6 часов прошел 180км. на сколько нужно увеличить скорость теплохода, чтобы он прошел это расстояние за 4 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180:6=30 (км/ч) его скорость 2)180:4=45 (км/ч) у него должна быть скорость 3)45-30=15 (км/ч) Ответ: на 15 км/ч он должен увеличить скорость
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