Теплоход за 6 часов прошел 180км. на сколько нужно увеличить скорость теплохода, чтобы он прошел это расстояние за 4 часа?

Математика

Теплоход за 6 часов прошел 180км. на сколько нужно увеличить скорость теплохода, чтобы он прошел это расстояние за 4 часа?

Автор: Гость