Теплоход за два дня был в пути 12 часов. в первый день он прошел 256 км, а во второй 128 км. сколько часов теплоход провел в пути в каждый из этих дней, если он двигался с одинаковой скоростью?

Математика
Теплоход за два дня был в пути 12 часов. в первый день он прошел 256 км, а во второй 128 км. сколько часов теплоход провел в пути в каждый из этих дней, если он двигался с одинаковой скоростью?
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