Теплоход за два дня был в пути 15 часов . В первый день он прошёл 200 км , а во второй 175 км . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если шёл с одинаковой скоростью?

Математика

Теплоход за два дня был в пути 15 часов . В первый день он прошёл 200 км , а во второй 175 км . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если шёл с одинаковой скоростью?

Автор: Гость