Теплоход за два дня был в пути 15 часов . В первый день он прошёл 200 км , а во второй 175 км . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если шёл с одинаковой скоростью?

Математика
Теплоход за два дня был в пути 15 часов . В первый день он прошёл 200 км , а во второй 175 км . Сколько часов теплоход был в пути каждый день , если шёл с одинаковой скоростью?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 200+175=375 км прошел всего 2) 375:15=25км/ч скорость теплохода 3) 200:25=8 часов в первый день 4) 175:25=7 часов во второй день
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